Bimco: 500 dage er gået siden sidste skrotsalg af en supertanker

På mandag er det ifølge Bimco 500 dage siden, at et VLCC-skib sidste gang blev taget ud af service og sendt til ophugning. Det er selvom, at raterne på det seneste er faldet efter opturen i foråret. "Rederne er die-hard optimistiske mennesker," bemærker analytiker.