Nordic American Tankers vil udstede nye aktier for millioner

Tankrederiet Nordic American Tankers (NAT), som er børsnoteret i New York, planlægger en ny kapitaltilførsel, der giver mulighed for at trykke nye aktier for op mod 60 mio. dollar.

Det er langt fra første gang, at Nordic American Tankers går til aktiemarkedet efter nye penge. Ifølge Finansvisen har det Bermuda-baserede tankrederi gennemført kapitaludvidelser i 2016, 2017 og 2019.

I alt har tankrederiet siden 2016 hentet 256,5 mio. dollar i frisk kapital via aktiemarkedet, viser Finansavisens gennemgang.

Det har også været sløje år for tankrederiet, der har måttet absorbere underskud i 2016, 2017, 2018 og 2019. Til gengæld har tankmarkedet i 2020 været en gedigen optur, og i de første seks måneder i år præsterede NAT et overskud på 88,7 mio. dollar.

Tankrederiet har ifølge Finansavisen indgået en såkaldt ATM-aftale med den amerikanske investeringsbank B. Riley om rammen for aktieudstedelsen.

Finansiering af skibe på plads

Der er ikke sendt nogen meddelelse ud om ATM-aftalen, men den blev varslet over for de amerikanske børsmyndigheder, SEC, den 16. oktober, da tankrederiet meddelte, at finansieringen af to nye suezmax-skibe på Samsung Heavy Industries skibsværftet i Sydkorea var faldet på plads. De to nye skibe ventes leveret i 2022 og vil bringe NATs flåde op på 25 suezmax-skibe.

Trods vanskelige år med underskud har NAT siden 2016 udbetalt udbytte til aktionærerne svarende til i alt 358,4 mio. dollar eller 2,48 dollar pr. aktie, skriver Finansavisen.

