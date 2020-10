Analytikere er uenige om, hvornår tankopturen vender tilbage

Der hersker uenighed blandt analytikere om, hvilken retning markedet for de helt store tankskibe skal, skriver Finansavisen.

Den sidste måned er raterne faldet med hele 37 pct., så et VLCC-skib kunne lejes for 13.600 dollar i begyndelse af ugen.

Finansavisen har spurgt seks analytikere om deres anbefaling på tankaktier. Tre af dem anbefaler "køb", en anbefaler "hold", mens en anden har en "hold/sælg"-anbefaling. Den sidste adspurgte analytiker råder investorerne til at sælge.

Danske Banks shippinganalytiker Anders Redigh Karlsen er en af dem, der tror på, at markedet skal stige.

"De svage rater i dagens marked skyldes hovedsageligt lav olietransport og OPEC's reducerede olieproduktion," siger Anders Redigh Karlsen til Finansavisen.

Omvendt peger Frode Mørkedal fra Clarksons Platou på, at tankmarkedet fortsat er påvirket af pandemien.

"Bedringen i olieefterspørgslen ser ud til at have stagneret og olieprisen har ikke klaret at løsrive sig fra et niveau omkring 40 dollar per tønden. Det betyder, at OPEC fortsat holder igen med olieproduktion," siger Frode Mørkedal.

