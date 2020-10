Handelsskibe i Nigeria skal have papirer i orden om tre måneder

Alle handelsskibe i Nigeria skal registreres, hvis de fortsat vil sejle i nigeriansk farvand.

Reuters skriver, at landets regering har indført et nyt system, som betyder, at skibe skal have en licens.

Skibsejere får nu tre måneder til at få papirerne i orden, skriver nyhedsbureauet, som henviser til en meddelelse fra de lokale myndigheder udsendt søndag.

De nye regler kommer især til at ramme tankskibe, som sejler til og fra det olierige land.

Nigerias søfartsstyrelse, NIMASA, har bedt alle olieselskaber om at sortliste skibe, som ikke er registreret efter den kommende deadline.

Ifølge Reuters tjener Nigeria mange penge på gebyrer og afgifter i forbindelse med transport af råolie.

Men faldet i olieprisen i foråret betyder, at indtægterne er lavere end tidligere, og regeringen arbejder i øjeblikket på at øge sine indtægterne ved bl.a. at skrue på afgifter og skatter.

