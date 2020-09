Rustent kabel var skyld i alvorlig ulykke under øvelse på Torm-skib

Et rustent kabel var skyld i en voldsom ulykke på et Torm-skib, hvor tre besætningsmedlemmer kom alvorligt til skade, da de faldt fra 17 meters højde under en sikkerhedsøvelse ud for Guinea.

De tre danske søfolk befandt sig ombord i en redningsbåd, som var ved at blive hejst ombord på tankskibet Torm Maren, da et kabel pludselig sprang og sendte dem i frit fald.

En sømand måtte efterfølgende springe i vandet fra tankskibet for at hente båden med de tilskadekomne, så den kunne hejses ombord, og de tre søfolk kunne få behandling.

Deres skader var så slemme, at de dagen efter ulykken blev sat i land i Conakry i Guinea, hvor de blev behandlet på et hospital. Få dage senere blev de fløjet til Danmark med hjælp fra Udenrigsministeriet.

Siden ulykken skete 1. april, har Den Maritime Havarikommission (DMAIB) undersøgt forløbet for at fastslå, hvad der gik galt.

Foto: Den Maritime Havarikommission

Foto: Den Maritime Havarikommission / Torm

I sin rapport konkluderer kommissionen, at kablet sprang, fordi det var rustet kraftigt. Kommissionen fremhæver desuden, at det rustne kabel ikke blev opdaget, fordi søfolkene manglede oplæring og tilstrækkelige oplysninger til at vurdere kablets tilstand.

Det danske tankrederi Torm fortæller til ShippingWatch, at man har lært af den alvorlige ulykke.

"Siden den meget triste ulykke i foråret har vores fokus været at minimere risikoen for en tilsvarende ulykke både i Torm men også i industrien generelt. Fra starten har vi derfor haft et åbent samarbejde med DMAIB, og vi sætter pris på rapporten, som kan bruges aktivt for at højne sikkerheden til søs," siger Jesper S. Jensen, som er chef for den tekniske afdeling hos rederiet.

"Den største glæde er naturligvis, at vores tre kolleger er i bedring og vi glæder os til at få dem tilbage igen," siger han.

