Ophugning af ældre tankskibe rammer 30-årigt lavpunkt

Blot 14 tankskibe med mindst 10.000 tons dødvægt (dwt) er i første halvår 2020 blevet skrottet eller ombygget til anden skibstype.

Det er det laveste antal skrotninger inden for det globale olie- og produkttank-marked siden første halvår 1990, fremgår det af en ny analyse fra den globale skibsmæglervirksomhed, Simpson Spence Young (SSY).

Årsagen er udviklingen på det globale oliemarked, hvor priskrig og en afdæmpet efterspørgsel har ført til overproduktion af olie og dermed et behov for at lagre overskuds-olien til bedre tider. Oplagringen er sket i ældre tankskibe.

"Med en kraftigt faldende indtjening de seneste måneder på tankmarkedet og udsigt til en fortsat svag indtjening taler meget (dog) for, at skrotning vil stige næste år, når efterspørgslen efter flydende lagre forventes at lette," fremgår det af SSY-analysen.

Gennemsnitsalderen for skrottede råolietankskibe (VLCCer) har i perioden 2015-2019 været på 21 år. Gennemsnitsalderen faldt dog til 19,1 år, da fragtmarkedet senest oplevede en alvorlig nedtur. Det var i 2017-2018.

Ifølge SSY-analysen har 26 VLCC-tankskibe allerede rundet eller vil runde 20 år i 2020, og baseret på de historiske erfaringer vil disse skibe være oplagte kandidater til ophugning på de kendte indiske skrotningsstrande.

Efter første halvår har yderligere kun tre fartøjer forladt tankflåden i juli og august. Fem MR-tankskibe er i år taget ud af flåden. Hertil kommer fire suezmax-skibe samt tre handysizes, to aframaxes og en VLCC'er.

BP lejer supertanker til lagring af olie efter store ratefald

Supertankere er igen i spil som flydende lagre