Læger og sygepersonale har tilset migranter på Maersk-skib

Et skib fra NGO'en Mediterranea Saving Humans med læger og sygepersonale ombord har sejlet ud til Maersk Etienne, der siden starten af august har haft 27 migranter ombord.

Skibet lagde vejen forbi Maersk Etienne fredag morgen og har tilset de i alt 27 migranter, der på sjette uge har befundet sig ombord på tankskibet, skriver NGO'en på Twitter.

Maersk Tankers bekræfter besøget over for DR.

"Vi kan bekræfte, at skibet 'Mare Jonio' er ved siden af Mærsk Etienne, hvor de undersøger de 27 personers helbred. Det er ingen nødssituation, men et sundhedstjek," skriver rederiets tekniske direktør Tommy Thomassen i en mail til DR.

Maersk Etienne har siden starten af august befundet sig ud for Malta. En række lande, heriblandt Danmark, har siden forsøgt at afgøre, hvem der bærer ansvaret for at tage imod migranterne.

Den danske regering oplyste tidligere i denne uge til ShippingWatch, at man arbejder for at sende migranterne til Tunesien med begrundelsen om, at migranterne blev samlet op tæt ved Tunesien og havde Tunesien som destination.

Senest har en række danske politikere stillet spørgsmål ved den vurdering og bringer i stedet Malta på banen.

