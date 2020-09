Frontline-chef forudser usædvanligt svær vinter for tankrederierne

Topchefen i det store rederi Frontline forventer, at tankmarkedet går en svær vinter i møde.

Vinteren er ellers normalt højsæson for tankrederierne, men i år ser det ud til, at der vil være mindre olie at sejle, vurderer Robert Hvide Macleod over for E24.

"For første gang siden jeg startede i Frontline, vil andet halvår blive svagere et første halvår. På langt sigt er vi godt positioneret, men på den korte bane er det mere usikkert end nogensinde," skriver han i en mail til det norske medie.

Frontline fremlagde i sidste uge et halvårsregnskab, som viste det bedste resultat i mere end 10 år. Alene i andet kvartal tjente det børsnoterede rederi knap 200 mio. dollar på bundlinjen.

Det skyldes bl.a., at mange skibe har ligget stille, fordi de er blevet brugt som flydende lagre eller på grund af forsinkelser i de kinesiske havne i kølvandet på corona.

I takt med at olien ombord på skibene bliver solgt, og forsinkelserne tager af, vil der langsomt men sikkert komme flere skibe ud i markedet og lægge pres på raterne i løbet af vinteren, vurderer shippinganalytiker Joakim Hannisdahl fra Cleaves Securities overfor E24.

Samtidig har Opec+-landene aftalt at holde produktionen i ro, hvilket skaber mindre efterspørgsel på fragt af olie.

Cleaves Securities vurderer, at dagsraterne for et VLCC-skib i øjeblikket ligger på omkring 10.000 dollar. Det kan stige til mellem 20.000 og 30.000 dollar per dag i løbet af vinteren, hvilket er et forholdsvist lavt niveau for højsæsonen.

