Hunter Group har nu fået leveret alle sine nybyggede tankskibe

For år tilbage besluttede den norske investor Arne Fredly på at satse på tankmarkedet ved at bestille supertankere på et værft i Sydkorea.

I sidste uge blev det sidste af de syv byggede VLCC-skibe så leveret, og indtil videre tegner satset til at give gevinst.

I andet kvartal af 2020 løber overskuddet for Hunter Group, som ejer skibene, op i 18,8 mio. dollar.

Resultatet er lavet på baggrund af en omsætning på 29,6 mio. dollar og en gennemsnitlig TCE-indtjening på 76.340 dollar per skibe.

De gode takter er fortsat i tredje kvartal. Her er 83 pct. af skibsdagene er booket til en gennemsnitlig dagsrate på 66.240 dollar.

Hunter Group indgik for nylig en låneaftale på 157,7 mio. dollar med et syndikat af banker bestående af Danske Bank, DNB, Nordea og SEB.

Selskabets flåde består af skibene Hunter Atla, Hunter Saga, Hunter Laga, Hunter Freya, Hunter Disen, Hunter Idun og Hunter Frigg.

Hunter Group køber tre supertankere tilbage fra skibsejer

VLCC-salg løfter Hunter i 2019

Hunter henter finansiering fra nordiske storbanker