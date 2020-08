Olieindustrien gør sig klar til orkanen Laura

Flere olieraffinaderier i USA gør sig i øjeblikket klar til at blive ramt af orkanen Laura, som er i færd med at gå i land i Den Mexicanske Golf.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at raffinaderier i Texas og Lousiana har lukket ned for at beskytte sig mod orkanen.

Det samme gælder flere anlæg, som producerer flydende naturgas, også kendt som LNG.

De amerikanske myndigheder har desuden beordret borgere til at evakuere byerne Beaumont, Galveston og Port Arthur i Texas og Calcasieu Parish i Lousiana, skriver NTB.

Laura er en kategori 4-orkan og risikerer at gøre stor skade i USA.

Houston i Texas er et knudepunkt for verdenshandlen med olie og skibsbrændstof. En analytiker siger til NTB, at han nu forventer, at raffinaderier i andre dele af USA vil skrue op for produktionen.

De amerikanske olieraffinaderier kører i øjeblikket på 80 pct. af sin kapacitet på grund af nedgang i efterspørgslen efter coronakrisen.

Se orkanens forventede kurs langs den amerikanske østkyst her.

