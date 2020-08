Virusudbrud har stoppet Nordic Shipholdings forhandlinger om fusion

Det danske rederi Nordic Shipholding indledte i slutningen af 2019 forhandlinger om en fusion med et udenlandsk rederi. Men coronakrisen har betydet, at forhandlingerne er gået i stå. I stedet sætter rederiet gang i et salg af et af sine skibe.