Jan Rindbo åbner for flere tanksamarbejder efter Diamond S-aftale

Dampskibsselskabet Norden annoncerede i juni et samarbejde med amerikanske Diamond S Shipping om produkttankere.

Der har i andet kvartal indtil videre ikke været den helt store regnskabsmæssige påvirkning fra samarbejde, men det skal nok komme, lyder det fra Jan Rindbo, adm. direktør i Norden.

"Norden har noget indtjening fra nogle kommercielle gebyrer, hvor vi tjener penge på at drive skibene, men det, der er det vigtige for os, er den kritiske masse, der kommer fra at have en større flåde, hvor vi derfor kan tilbyde vores kunder en bedre og mere fleksibel service, siger Jan Rindbo til Ritzau Finans.

"Påvirkningen i andet kvartal har været forholdsvis lille, fordi skibene først er begyndt at komme ind midt i kvartalet. Nu har vi 25 ud af 28 af Diamond S skibene, der er leveret, så det er her i andet halvår, at vi begynder at have nogle af fordelene," fortsætter han.

Ifølge Jan Rindbo er samarbejdet med Diamond S en del af konsolideringstendensen, der er i øjeblikket i produkttank-markedet. Og direktøren udelukker ikke, at der kan være flere samarbejder på vej, selv om rederiet vægter flådesammensætningen højere end antallet af skibe.

"Vi er som sådan ikke ude at plukke alle de skibe, vi kan finde. Det er vigtigt for os, at vi finder en partner, der er ligestillet med os. Vi er ikke interesseret i udelukkende at tjene penge på gebyrer på driften," siger Jan Rindbo.

"Det er vigtigt for os, at skibene er rigtige og passer til den flådesammensætning, vi har i forvejen. Vi har et åbnet sind, og kommer der en lignende partner som Diamond S, der har 10, 20 eller 30 skibe, så er vi da åbne om at have en dialog om samarbejde," tilføjer han.

