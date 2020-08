Domstol indsætter ny ledelse i Lim-familiens skibsejende selskab

Det er lykkes en bank at komme igennem med sit forsøg på at fravriste kontrollen over et vigtigt selskab i Lim-familiens imperium.

Landsretten i Singapore har udpeget revisionshuset Grant Thornton Singapore som tilsynsførende i Xihe Holding, der sækker over ejerskabet af flere tankskibe, som bliver benyttet af Lim-familiens andre selskaber, Hin Leong Trading og Ocean Tankers. Det skriver flere medier, herunder Reuters.

Beslutningen kommer, efter at banken OCBC ansøgte domstolen om at sætte Xihe Holding under såkaldt judicial management.

Det betyder, at der sættes eksterne folk, typisk revisorer eller konsulenter, ind til at lede et nødlidende selskab, når kreditorerne har mistet tilliden til den siddende ledelse.

Afgørelsen gælder både Xihe Holding og dets fire datterselskaber Da Xin Tankers, Hua Guang Shipping, Nan King Maritime og Hua Xin Shipping. Selskaberne ejer sammen fem skibe, skriver Reuters.

Selskaberne blev centrum for en stor skandale i Singapore, da det for få måneder siden kom frem, at koncernens stifter Lim Oon Kuin har skjult massive tab på oliespekulation.

Både Hin Leong Trading og rederiet Ocean Tankers er kommet under konkursbeskyttelse og i bliver i øjeblikket ledet af konsulenthusene PwC og Deloitte.

