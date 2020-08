USA anklager Iran for at tilbageholde tankskib i Hormuzstrædet

USA anklager Iran for at tilbageholde et tankskib nær Hormuzstrædet ud for den iranske kyst. Det skriver Reuters.

Det amerikanske militær har onsdag offentliggjort en video som angiveligt viser en iransk helokopter som svæver over tankskibet Wila.

"I dag har iranske styrker, inklusiv to skibe og en iransk 'Sea King'-helikopter, taget kontrollen og gået ombord på et skib kaldet Wila i internationalt farvand," skriver det amerikanske militær på Twitter.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020

Ifølge data fra Refinitiv sejler Wila under liberisk flag og lå for anker uden for Khor Fakkan i De Forenede Arabiske Emirater.

En kilde i det amerikanske militær siger til Reuters, at skibet er blevet frigivet af Iran igen.

Det seneste års tid har Hormuzstrædet været præget af spændinger mellem Iran, USA og Storbritannien. Spændingerne har ført til, at flere tankskibe i sommer blev udsat for målrettede angreb, som Iran angiveligt stod bag.

Knap 15 millioner tønder olie dagligt bliver transporteret gennem Hormuzstrædet, som forbinder den persiske golf med Omanbugten.