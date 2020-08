Højere tankrater fik DHT Holdings' indtjening til at skyde i vejret

Forårets stærke tankmarked kunne for alvor mærkes hos DHT Holdings.

Tankrederiet kommer ud af andet kvartal med et resultat på hele 135 mio. dollar. sammenlignet med et underskud på 10,5 mio. dollar i samme periode sidste år, fremgår det af DHT Holdings regnskab for andet kvartal.

Det markant forbedrede resultat kommer efter en periode, hvor tanksektoren blev båret frem af en priskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland, som oversvømmede verdensmarkedet med råolie.

Konsekvensen var ifølge DHT Holdings "højere tankrater". Rederiet melder således om gennemsnitlige spotrater på sine VLCC-skibe i andet kvartal på 92.100 dollar om dagen, mens timecharter-raterne i samme periode lå på et gennemsnit på 62.700 dollar.

De højere rater fik omsætningen i andet kvartal til at vokse til 245,9 mio. dollar mod 106,2 mio. dollar i andet kvartal sidste år.

Tankrederiet oplyser samtidig, at rederiet har booket 75 pct. af sin samlede flådekapacitet i tredje kvartal til gennemsnitlige rater på 51.200 dollar.

DHT Holdings er børsnoteret i New York, men registreret på Bermuda.

BW Group var tidligere storaktionær i DHT Holdings, men i løbet af det seneste års tid har den Singapore-baserede shippinggruppe solgt ud af sine aktier i tankrederiet.

DHT mister kontrakt på grund af forsinkelse

Amerikansk storfond køber op i DHT Holdings