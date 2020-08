14 coronasmittede på tankskib mellem Sverige og Finland

I alt 14 medlemmer af besætningen på 21 på det norske gastankskib Yara Nauma har fået konstateret corona, oplyser norske og estiske medier.

Skibet forlod den estiske by Sillamäe onsdag, hvor det havde ligget siden den 3. august, for at vende tilbage til Finland med 12 af de smittede besætningsmedlemmer, der vil komme i karantæne. To andre, en russer og en filipiner, får ifølge det estiske medie ERR behandling i Estland.

Det er Yara International, der ejer skibet. Her siger informationsdirektør Kristin Nordal til det norske medie E24 om skibet:

"Vi ønsker ikke, at det skal fortsætte med at sejle med mandskab, som er testet positiv for corona. Det arbejder vi med at finde en løsning på. En løsning kan være, at der nu bliver taget hånd om mandskabet om bord, og at et andet mandskab kommer med videre," siger hun.

Skibet skal losse ammoniak i Nyhavn.

"Der er igangsat strenge sikkerhedsrutiner og tiltag i dialog med de lokale myndigheder," tilføjer Nordal.

Skibet er 159 meter langt og bygget i 2016.

