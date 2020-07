Maersk Tankers og V.Ships tæt på at overtage skibe fra Hin Leongs flåde

Maersk Tankers og V.Ships er tæt på at indgå en aftale med Xihe-koncernen, der har haft 37 skibe i klemme i den kollapsede Hin Leong-gruppe, erfarer ShippingWatch. 16 Xihe-skibe ventes at komme under management. Tyske BSM indgår ligeledes en aftale. Opdateret.