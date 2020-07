Clarksons forudser sløv vækst for LNG

Det store mæglerhus Clarksons forudser, at 2020 bliver et år uden den store vækst i transporten af flydende naturgas.

Oprindeligt forventede Clarksons, at handelsvolumen ville vokse med syv pct. i år, hvilket er på linjen med tendensen for de sidste 20 år.

Men det var før coronavirus ramte verden, og nu er mæglerhuset noget mindre optimistisk.

I et nyt notat vurderer Clarksons, at væksten vil lande på kun én pct. Det skyldes udbruddet af coronavirus, som har lagt en dæmper på efterspørgslen. Det er desuden tegn på et begyndende contango-marked og fyldte lagre flere steder, hvilket mindsker behovet for søfragt.

Det er flere gange blevet bemærket, at der er usædvanligt mange nye LNG-skibe på vej på markedet de kommende år.

I 2020 vil ifølge Clarksons flåden vokse med fem pct. og syv pct. i 2021. ShippingWatch har tidligere beskrevet, hvordan der vil komme omkring 140 nybygninger på vandet frem mod 2023.

Tidligere har nybyggede LNG-skibe ofte været bakket op af en længere kontrakt, men de mange nye fartøjer betyder, at over 20 pct. nu opererer i spotmarkedet, skriver Clarksons.

Mens LNG-fragten ventes at stå i stampe i år, så regner mæglerhuset med, at det bliver bedre til næste år uden dog at sætte tal på forventningerne.

