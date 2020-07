Uni-Tankers-skib sat i karantæne efter to tilfælde af coronavirus

To søfolk ombord på et af det danske rederi Uni-Tankers' skibe er testet positiv for coronavirus.

Søfolkene arbejder ombord på tankskibet M/T Samus Swan, som nu er sat i karantæne i 14 dage i den spanske havn Algeciras.

Mistanken om et udbrud af coronanvirus ombord på skibet opstod, da ni ud af 13 besætningsmedlemmer tog tests, som viste, at de måske var smittet med sygdommen.

Efterfølgende bekræftede en mere grundig test, at to søfolkene var syge, mens prøveerne for resten af besætningen var negative. Det skriver det lokale medie El Estrecho, mens Uni-Tankers bekræfter oplysningerne over for ShippingWatch.

"Uni-Tankers samarbejder med de spanske myndigheder for at skaffe den bedste behandling til de to søfolk, som er i karantæne på et lokalt hospitalt," lyder det i et skriftligt svar.

"Et tredje besætningsmedlem, som er testet negativ, er for en sikkerheds skyld sat under observation," lyder det.

Samus Swan sejler under maltesisk flag, men indgår i flåde hos Uni-Tankers, som er en del af Torben Østergaard-Nielsens koncern.

Skibet var på vej fra Nigeria til Europa, da mistanken opstod. Fire besætningsmedlemmer gik af skibet i Gibraltar, inden skibet ankom til Spanien. De er alle testet negative, men er alligevel sat i karantæne.

Når karantænen er overstået for de resterende søfolk ombord på skibet, bliver besætningen skiftet.

Tankskib sat i karantæne efter coronaudbrud blandt besætningen

To søfolk er blevet smittet med coronavirus på Hapag-Lloyd-skib