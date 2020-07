Mæglerhus: Hafnia skal hæve bud på Ardmore og bør stille med kontanter

Hvis en handel mellem Hafnia og Ardmore skal blive en realitet, er Hafnia nødt til at hæve sit tilbud til Ardmore. Samtidig er det et problem, at tilbuddet ikke rummer en kontantbetaling, vurderer mæglerhuset, som giver sit bud på værdiansættelsen af de rederier.