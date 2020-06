Clarksons Platou tror på væsentligt lavere tankrater resten af året

Råolierederierne må indstille sig på rater, der er en del mindre, end hvad rederierne oplevede under det historiske boom i løbet af foråret.

I alt fald har Clarksons Platou reduceret sine forventninger til raterne på tankmarkedet væsentligt for de næste to kvartaler, som er halveret forhold til den seneste vurdering.

Skibsmægleren peger bl.a. på, at den markante opbygning af lagre, som inddrog mellem 10 og 15 pct. flåden, er for nedadgående og vil forsætte den vej de næste tre til seks måneder. Det vil i sig selv dæmpe raterne, da den flydende lagerkapacitet var med til at presse raterne yderligere op under den contango, der drev handlen.

Siden starten af maj er kapaciteten faldet med 100 mio tønder olie, lyder det fra mægleren. I starten af maj peakede det på omkring 300 mio. tønder.

Opec+ har forlænget begrænsningen af sin produktion på ti mio. tønder olie om dagen ind i juli, hvilket er med til at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, som i sig selv betyder, at der nu bliver trukket på lagrene

"Efterspørgslen efter olie forventes at overgå udbuddet med 4,8 mio tønder om dagen i tredje kvartal og med 5,9 mio. tønder i fjerde kvartal, hvilket peger på en fuldstændig afvikling af lagrene i andet kvartal ved årets urgang. Det står i skarp kontrast til vores tidligere estimater om, at afvikling kunne strække sig helt til udgangen af 2021," skriver Clarksons Platou.

Tidligere lød Clarksons Platous forventing, at VLCC-raterne ville ligge på 75.000 dollar om dagen i tredje kvartal og 50.000 dollar i fjerde kvartal. Det er nu reduceret til hhv. 35.000 dollar og 25.000 dollar dagligt.

I 2021 er det forventningen, at raterne kan blive styrket både for VLCC'ere og produkttank, bl.a. trukket af en tro på en stigende efterspørgsel.

