Tankskibe med 18 mio. ton venezuelansk olie er fanget til søs

Mindst 16 tankskibe med 18,1 mio. ton venezuelansk olie er fanget til søs, fordi potentielle køber holder sig væk af frygt for at blive ramt af amerikanske sanktioner, skriver Reuters.

Flere af skibene har sejlet rundt med lasten i mere end seks måneder og har forgæves forsøgt at losse i flere havne. De 18,1 mio. ton olie svarer til to måneders produktion i Venezuela.

Ifølge Reuters har selv langvarige kunder af Venezuelas statslige olieselskab PDVSA svært ved at komme af med laster, som de ellers har tilladelse til gennem såkaldte olie-for-mad-aftaler og gældsbetaling.

Den seneste måned har USA sortlistet flere skibe for at handle med venezuelansk olie. Med sanktionerne forsøger USA at For USA at kvæle den venezuelanske olieeksport og derigennem ramme landets præsident Nicolas Maduro, der menes at være blevet valgt gennem valgfusk.

USA sanktionerer yderligere to skibe for handel med Venezuela

Græske rederier dropper Venezuela efter pres fra USA