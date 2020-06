40 store tankskibe venter ud for Kina på at komme af med lasterne

Lige nu ligger 40 supertankere stille uden for den kinesiske kyst for at komme af med deres olielaster, skriver Clarksons. Det svarer til omtrent 5 pct. af VLCC-flåden, hvor skibene i øjeblikket sejler til 52.000 dollar om dagen i spotmarkedet.

"Havneforsinkelser sikrer en balance for den tilgængelige tonnage, selvom mæglere siger, at aktiviteten har været stille indtil videre denne uge, hvor nogle VLCC-laster er skiftet til suezmax-ruter i stedet for," skriver analysehuset og peger på, at den gennemsnitlige indtjening for suezmax-skibene ikke har været på mere end 17.000 dollar om dagen.

Ifølge analysehuset holder rederne sig tilbage for at se, om der kommer flere nyheder omkring sanktioner i forbindelse med Venezuela, hvor USA har sortlistet en række skibe for at transportere olie fra landet trods de amerikanske sanktioner.

Yderligere sanktioner mod skibe kan styrke balancen til fordel for ejerne, skriver Clarksons. Uden yderligere nyheder vil raterne formentlig begynde at falde, mener mæglere.

