Priskrig på olie syvdobler bundlinjen i Nordic Shipholding

Det voldsomme prispres på olien har været god for det danske rederi Nordic Shipholding, eter en gevaldig stigning i dagsraterne har hævet bundlinjen betragteligt i første kvartal.

"Mens Covid-19-pandemien og priskrigen på olie, som startede i første kvartal 2020 ikke har haft negativ påvirkning af selskabets indtjening i første kvartal af 2020, blev selskabets resultater løftet af den betragtelige fremgang i tanker-markedet forårsaget af olie priskrigen i perioden i forhold til fjerde kvartal 2019," skriver Nordic Shipholding i regnskabet.

Det skyldes, at spotprisen på olie i store dele første kvartal har ligget under, hvad prisen ventes at stige til. Det har betydet, at raterne for oliefragt er gået i vejret, fordi skibene kan agere flydende lagerplads for olien, mens sælger venter på en prisstigning.

Indtjeningen fra driften af rederiets fem produkttanskskibe, målt på TCE, steg derfor til 9,7 mio. dollar mod 7,1 mio. dollar første kvartal sidste år - en stigning på 36,7 pct.

Resultatet efter skat endte på 3,6 mio. dollar mod 0,5 mio. dollar første kvartal sidste år.

Også driftsresultatet målt på EBITDA steg pænt til 6,4 mio. dollar - godt en fordobling fra samme periode sidste år.

De gode tal, drevet frem af TCE-indtjeningen, har også betydet, at Nordic Shipholding har kunne afbetale 3,3 mio. dollar på rederiets lånefaciliteter.

Trods fremgangen i første kvartal suspenderer Nordic Shipholding fortsat sine forventninger til 2020.

"Med udsigt til de fremtidige usikkerheder forårsaget af Covid-19-pandemien og kollapset i olieprisen er forventningerne til resten af året stadig underlagt usikkerheder uden fortilfælde. Derfor er selskabet ude af stand til at give forventninger til 2020," skriver Nordic Shipholding i regnskabet.

Fusionsplaner stadig i gang

Som det tidligere har været meldt ud, er rederiet i gang med at sikre sig muligheder for fortsat finansiering på lang sigt. Planer, der også involverer en mulig fusion med en endnu ukendt andenpart.

"Sammen med hovedaktionæren i selskabet har drøftelser om en fusion været i gang siden slutningen af 2019," skriver Nordic Shipholding.

"Mens de respektive parter ikke er nået til enighed, er forhandlingerne på et fremskredent stadie. Baseret på de igangværende drøftelser mener bestyrelsen, at alle parter arbejder mod at opnå en aftale inden for en overskuelig fremtid," skriver rederiet videre.

