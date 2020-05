Stolt-Nielsen-skib afværger piratangreb i Aden-bugten

Et skib fra norske Stolt-Nielsen har søndag eftermiddag afværget et væbnet piratangreb i Aden-bugten 75 sømil syd for Yemen.

Det bekræfter Stolt-Nielsen over for flere medier, herunder det norske Verdens Gang og Reuters.

"To små både bevægede sig i høj fart mod skibet med seks bevæbnede pirater ombord. Efter flere varselsskud fra vagterne ombord på skibet begyndte piraterne at skyde mod skibet," siger kommunikationschef Ellie Davison til Verdens Gang.

Vagterne ombord på skibet med navnet Stolt Apal skød mod de to både, hvilket satte en af dem ud af spil og afbrød angrebet, uddyber kommunikationschefen.

Der var ingen personer, der kom ombord på Stolt-Nielsens skib, mens lasten ombord heller ikke blev beskadiget, skriver Verdens Gang.

Det 32.800. dwt store Stolt Apal blev bygget i 2016 og sejler i dag på britisk flag.

