Torm tjener flere penge end længe – alligevel er aktien faldet 25 pct. i år

Det er ikke til at se i aktiemarkedet, at produkttank som en af de få sektorer i shipping oplever det stærkeste marked i årevis.

Det gælder ikke mindst hos Torm, der netop har leveret sin bedste start i mere end ti år, og hvor der endda er forventninger om et endnu bedre resultat i andet kvartal.

Alligevel er aktien foreløbig faldet med omtrent 25 pct. i år. Efter fremlæggelsen af regnskabet torsdag er kursen i skrivende stund faldet med 1,4 pct. på børsen i København.

Dermed følger Torm samme trend som konkurrenter som Hafnia og Scorpio Tankers, der også har set vigende kurser i år, selv om deres skibe sejler til de højeste rater længe. En trend, der dog følger efter pæne stigninger i aktiekurserne i sektoren sidste år.

Jeg tror, at det er et globalt fænomen, at man trækker sig lidt fra cykliske aktier, som er eksponeret mod blandt andet transport til søs. Jacob Meldgaard, Executive Director, Torm

Hos Torm tilskriver topchef Jacob Meldgaard udviklingen den brede usikkerhed, der generelt er i verden lige nu på grund af coronakrisen. Her har vigtige økonomier mere eller mindre været sat i stå.

"Jeg tror, at det er et globalt fænomen, at man trækker sig lidt fra cykliske aktier, som er eksponeret mod blandt andet transport til søs," siger Jacob Meldgaard til ShippingWatch.

"Det ser ud til, at markedet generelt ikke har stor appetit for de her cykliske aktier i den nuværende situation, hvor der er usikkerhed i verdensøkonomien forbundet med den her lockdown for verdens største økonomier, og den effekt det har på kort og på længere sigt for efterspørgslen efter transport."

Fokuserer på forretningen

Topchefen understreger samtidig, at han ikke har oplevet noget skifte i rederiets ejerkreds i år.

Investorernes interesse for produkttank er tidligere blevet diskuteret i sektoren blandt andet ved konferencer. Her har et argument ofte lydt, at markedet skulle tilbage på højere niveauer for at vække interessen yderligere.

"Mit fokus ligger på min organisation, på sikkerheden til lands og til søs og vores kunder. Og så er vi transparente om vores resultater, og det går jeg ud fra, at investorerne forholder sig til," siger Jacob Meldgaard.

For lidt over en måned siden øgede storaktionæren, kapitalfonden Oaktree, sin ejerandel af produkttankrederiet til 66,27 pct.

Oaktree skruer op for sin ejerandel af Torm

Hos en af Torms konkurrenter Hafnia har en gruppe investorer torsdag solgt alle deres aktier via et såkaldt bloc-salg. De ejede til sammen 3,1 pct. af selskabet.

Hver femte Torm-skib bruges som lager

Torm venter at se fremgangen fra første kvartal fortsætte i de kommende måneder.

Her venter rederiet at hente et højere overskud end de 56,8 mio. dollar før skat, det blev til i første kvartal, hvilket var mere end en fordobling fra 23,2 mio. dollar i samme periode sidste år.

Opturen skyldes til dels et marked, som har været oversvømmet af olie som en konsekvens af en priskrig mellem olielandene Saudi-Arabien og Rusland.

Men også en lavere global efterspørgsel for olie er foreløbig kommet Torm og sektoren til gode, hvor et stort antal skibe er blevet taget ud af markedet og brugt som flydende opbevaring af olie.

For Torm er der tale om omtrent hvert femte skib i flåden, som lige nu bliver brugt som lager.

Rederiet vurderer, at 14 pct. af verdens produkttankskibe bruges til det formål, da de har ligget stille i mere end syv dage. Til sammenligning var det ifølge Torm kun 2 pct. af verdensflåden, der agerede lagre sidste år.

Dels er der tale om skibe, som enten er operationelt ineffektive, hvor der ikke har været mulighed for at komme til havnen og losse. Dels oliehandlere, som først køber olien til en billig pris og lejer et skib for siden at sælge olien til en højere pris – den såkaldte contango-effekt.

(...) det vil give en ny dynamik i det øjeblik, at skibene kommer tilbage. Jacob Meldgaard

På det seneste er omfanget af contango dog "snævret ind" ifølge Jacob Meldgaard.

"Hvis contango skal komme tilbage, skal man se en yderligere prisvolatilitet i olie," siger han.

Tendensen med flydende lagre trækker midlertidigt skibe ud af markedet. Men i takt med, at verdensøkonomien kommer i gang igen, vil der blive trukket på lagrene, hvilket sender skibe tilbage igen.

"På den måde er det positivt nu og her, og så vil det give en ny dynamik i det øjeblik, at skibene kommer tilbage," siger Jacob Meldgaard og tilføjer:

"Der er jo en helt række skibe, der skal tilbage i markedet, så det vil være negativt for markedsudviklingen på det tidspunkt."

