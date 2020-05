Jan Rindbo ser ikke rater over 100.000 dollar som bæredygtige

Tankrater på 100.000 dollar er ikke bæredygtige i længden, fordi det kan få kunderne til at trække sig, fortæller Nordens topchef Jan Rindbo. Raterne er ved at normalisere sig igen, mens topchefen forudser et svært andet halvår.