Singapores kyst er pakket med tankskibe fyldt med olie

Op mod 60 tankskibe fyldt med olie ligger nu og venter ud for Singapores kyst.

Det er dobbelt så mange skibe som normalt, viser tal fra IHS Markit, skriver Bloomberg.

Flere af skibene bruges til oplagring af olie, mens andre ligger og venter på at få anvist deres næste destination.

Årsagen til, at dobbelt så mange skibe kan spottes ud for Singapores kyst, skyldes corona- og oliekrisen, som har fået efterspørgslen på olie til at dale. Det har fyldt lagrene til lands og fået raffinaderier og handelshuse til at finde alternative løsninger til oplagring.

Derfor er tankskibe taget i brug som flydende lagre. Det har fået brugen tanskibe som flydende lagre i Asien til at stige til det højeste niveau i fire år.

