Hafnia og Torm tror superstærkt marked har bidt sig fast

Prisen på at chartre et produkttankskib har krydset de 100.000 dollars. Torms CEO Jacob Meldgaard og CEO Mikael Skov fra Hafnia tror opturen vil vare ved, lige så længe coronapandemien lammer verdensøkonomien. ShippingWatch har interviewet de to topchefer.