Corona-dagbog fra Gøteborg: Stena Bulks topchef frygter for tiden efter virus

Topchefen for det svenske tankrederi, Erik Hånell, har ansvaret for syv kontorer og flere hundrede ansatte verden over, der alle er påvirket af coronaudbruddet. Flere arbejder hjemme eller i skiftehold. Selv er han mest bekymret for tiden efter corona.