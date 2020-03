Frontline-chef tror på milliard-overskud

Mens de fleste shippingselskaber kigger ind i et svært 2020, kan tankrederierne være på vej mod et af sine bedste år nogensinde.

Priskrigen mellem Saudi-Arabien og Rusland betyder, at der i øjeblikket bliver pumpet store mængder olie ud på verdensmarkedet.

Og det har skabt rift om tankskibene, som i øjeblikket i koster omkring 170.000 dollar per dag på ruten fra Mellemøsten til Kina.

Markedet er så varmt, at en af sektorens største rederier, norske Frontline, forventer at kunne tjene over én mia. dollar efter skat i år.

For kun en måned siden så det ellers ud til, at coronavirus ville lægge en alvorlig dæmper på efterspørgselen på olie, mens Opec og Rusland også havde kurs mod en aftale om at begrænse sin produktion.

Men sådan gik det imidlertid ikke.

"De seneste henvendelser har ganske enkelt vendt markedet på hovedet, og udsigterne er historisk stærke," siger Robert Hvide Macleod, topchef i Frontline, til Dagens Næringsliv.

Mens der er stor efterspørgsel på transport af olie, bliver flere og flere skibe også booket som flydende lagre. Olieselskaberne BP og Shell har begge for nyligt lejet skibe til at opbevare billig olie.

