USA indfører sanktioner mod kinesiske shippingselskaber

USA har sanktioneret to kinesiske shippingselskaber for at have brudt sanktioner mod Iran.

Der er tale om Aoxing Ship Management Shanghai og dets datterselskab Sea Charming Shipping Company.

Ifølge VesselsValue er Aoxing Ship Mangement Shanghai en skibsmanger.

Det amerikanske Udenrigsministerium skriver, at selskaberne sanktioneres for "at have deltaget i indkøb, anskaffelse, salg, transport eller markedsføring af petrokemiske produkter fra Iran".

Yderligere syv andre selskaber, som dog ikke er maritime, er blevet ramt af amerikanske sanktioner.

Sanktionerne kommer efter, at Det Hvide Hus i sidste uge slog fast, at det vil fortsætte med at lægge "maksimalt pres" på Irans eksport af olie, som et led i USA's bestræbelser på at begrænse Irans opbygning af atomvåben.

Tidligere måneden sendte Trump-administrationen en advarsel ud til rederier, havne og forsikringsselskaber mod at opbevare iransk olie og dermed omgå amerikanske sanktioner.

USA opfordrer kaptajner på skibe til at tage billeder af transaktioner mellem skibe, hvis de involverer sanktioneret olie, og sende dem til regeringen. Desuden vil bulletinerne også advare skibe mod at slukke deres tracking-udstyr for at komme udenom sanktionerne.

USA advarer shipping mod at opbevare iransk olie

USA konfiskerer 130 mio. kr. fra skibsejer i Syrien-kompleks