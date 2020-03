Oliehandlere går efter mindre tankskibe efter store VLCC-stigninger

Raterne for de store supertankskibe VLCC'ere er skudt i vejret og har fået flere olieraffinaderier i Asien til at gå efter mindre tankskibe, hvor raterne endnu ikke er steget i samme takt.

Det skriver Bloomberg, som henviser til, at selskabet Petronas netop har booket et suezmax-skib til at fragte olie til selskabets malaysiske raffinaderi fra Mellemøsten. Desuden har to indiske raffinaderier også tilkendegivet, at de vil benytte mindre skibe til at importere olie fra den persiske golf.

"Stigningen i rater vil skubbe folk mod at begrænse brugen af VLCC'er til fjerntgående oliefragter og prioritere kortere rejser med suezmax og aframax-skbe," siger formand for selskabet Hindustan Petroleum, Mukesh Kumar Surana, ifølge Bloomberg.

Ifølge nyhedsbureauet er priserne for at få fragtet olie fra ruten Mellemøsten til Kina den seneste uge steget med omkring 350 pct. Omvendt har stigningen for at hyre en aframax i samme periode været 34 pct.

De voldsomme ratestigninger kommer som en direkte konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne mellem de olieeksporterende lande i Opec og Rusland om at begrænse produktionen af olien.

Bloomberg skrev mandag, at Saudi-Arabien forbereder sig på at øge eksporten af olie og har nappet mellem 25 og 30 tankskibe til formålet.

