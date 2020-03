Stolt-Nielsen dropper planlagt udbytte til aktionærerne

Den norske shippinggruppe dropper at betale et planlagt udbytte til sine aktionærer.

Beslutningen kommer som en direkte konsekvens af udbruddet af coronavirus, som har spredt sig til Europa og Nordamerika, hvor flere lande i øjeblikket er så godt som lukket ned.

Egentlig havde Stolt-Nielsen, der har stor flåde af kemikalietankskibe, foreslået et udbytte på 0,25 dollar per aktie. Men det har bestyrelsen nu besluttet at aflyse.

I en meddelelse skriver Stolt-Nielsen, at selskabet fortsat er robust.

"Mens coronavirus-pandemien har haft en moderat effekt på vores marked indtil videre, så mener vi, at det er en finansielt fornuftig beslutning at være på forkant med situationen ved at aflyse udbyttet for 2019 med tanke på de nuværende eksterne omstændigheder," lyder det.

Stolt-Nielsen er det seneste i en lang række af shippingselskaber som i denne uge har taget skridt for at beskytte sin økonomi mod konsekvenserne af coronavirus, som i værste fald kan føre til en recession i Europa.

