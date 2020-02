Fortrolig kontrakt trækker Torm ind i bestikkelsesag i Brasilien

Det danske tankrederi Torm har også betalt penge til en agent i Brasilien, som er under mistanke for at have hjulpet Maersk med at bestikke sig til kontrakter med olieselskabet Petrobras.

Berlingske Business er kommet i besiddelse af en fortrolig kontrakt, som viser, at Torm samarbejdede med agenten Wanderley Gandra og hans selskab Gandra Brokerage, da man udlejede skibet Torm Signe til Petrobras i en periode fra 2006 til 2009.

Torm bekræfter, at man har overført penge til Gandra Brokerage.

"Vi kan bekræfte, at TORM Signe blev sluttet på en kontrakt via Maersk Brazil i september 2006. Kunden var Petrobras. I henhold til aftalen blev der udbetalt en kommission til Maersk Brazil og Gandra Brokerage," skriver Torm.

Berlingske har tidligere fortalt, hvor Maersk er under mistanke i bestikkelsessagen i Brasilien, som begyndte i 2014. Maersk tager beskyldningerne alvorligt og samarbejder med myndighederne.

