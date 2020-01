Concordia Maritime flytter svenske aktiviteter til Danmark

Concordia Maritime, der er ejet af Stena-gruppen, flytter sin virksomhed fra Sverige til Danmark for at opfylde kravene for at få del i den danske tonnageskat.

Det fortæller rederiets topchef Kim Ullman i et interview med den svenske avis Sjöfartstidningen. Ullman bliver som den eneste siddende tilbage i Sverige, mens Concordias finansdirektør Ola Helgesson og den øvrige finansafdeling rykker til Stena Bulks kontor i København, skriver avisen.

Ifølge Kim Ullman skyldes fravælgelsen af det svenske system, at "det danske system er en anelse bedre".

"Det er mere enkelt og fordelagtigt, da vi ikke behøvede at skifte flag. Det svenske system kræver europæisk flag. Nu kan vi bare sejle videre med det flag, vi har," siger han til Sjöfartstidningen.

Concordias skibsejerselskab kommer i første omgang til at forblive i Bermuda, skriver avisen. Skibene vil i øvrigt også fortsætte med at sejle på Bermuda-flag.

Ny juridisk struktur

Rederiet omtalte allerede i efteråret sine planer om at flytte til Danmark i sit regnskab for tredje kvartal.

"I løbet af andet kvartal besluttede bestyrelsen at implementere en ny juridisk struktur i 2020. Det betyder, at den effektive ledelse og beskatning vil finde sted i Danmark," skrev rederiet dengang.

Her uddybede man, at der i fjerde kvartal ville være engangsudgifter indregnet, som var forbundet til lukning af to kontorer og afskedigelser af "tre ansættelser".

I starten af december kom det videre frem, at Stena-gruppen vil flytte noteringen af Concordia Maritime fra Stockholm til Oslo.

Stena vil flytte Concordia til Oslo Børs

Concordia reducerer tab og ser væsentligt bedre rater

Tankrederier tror på langvarigt opsving der kan starte om få uger