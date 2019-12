Stena-skib forsøgt angrebet på vej gennem Singapore-strædet

Et Stena Bulk-skib finder endnu engang vej til overskrifterne, efter seks personer har forsøgt at angribe skibet 1. juledag.

Produkttankskibet Stena Immortal var på vej gennem Singapore-strædet i østgående retning, da chefingeniøren ombord fik øje på seks mænd i maskinrummet, der ikke skulle være der. Han gav besked til kaptajnen, hvorefter skibets alarmsystem blev sat igang.

De seks mænd var ikke bevæbnede og forlod skibet, da alarmerne blev aktiveret. De sejlede derfra i en lille uidentificeret båd, lyder det i en meddelelse fra informationscentret Recaap.

Der var ikke nogen konfrontation mellem de ubudne gæster og mandskabet ombord på skibet.

Da Stena-skibet kom i havn i Singapore steg politiets kystvagt ombord. Både de indonesiske myndigheder, Republic of Singapore Navy (RSN) og Singapore Police Coast Guard er blevet orienteret om hændelsen.

Ifølge Recaap er der i alt blevet registreret 30 hændelser i Singapore-strædet i år, og det er bekymrende, mener de. Da gerningsmændene ofte ikke anholdes er det desuden sandsynligt, at deres aktiviteter vil fortsætte, skriver de i meddelelsen.

Stena har været involveret i flere sager i årets løb. Mest omtalt er sagen om Stena Impero, der blev opbragt af iranske styrker tidligere på året. Skibet blev tilbageholdt i juli og fik først lov at sejle videre i slutningen af september. Begrundelsen lød, at det britisk-opererede skib ifølge Iran havde forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

I flere britiske medier blev det dog tolket som en gengældelsesgerning, fordi Storbritiannien kort inden havde opbragt et iransk tankskib, som de mistænkte for at være på vej mod Syrien med en olieleverance.

