MOL Nordic Tankers sælger sin andel i Dania Ship Management

MOL Nordic Tankers har solgt sin andel i Dania Ship Management, som bliver overtaget af V. Group.

Det danske ship management-selskab Dania blev oprettet i sommeren 2017 som et joint venture mellem rederiet Nordic Tankers og den britiske shippingkoncern V. Group.

Dengang lød ejerforholdet 60-40 i Nordic Tankers' favør, men nu bliver V. Group så eneejer af selskabet.

"Det har været en del af planen hele tiden, at vi gik ind med 60 pct., og at de (V. Group, red.) på et tidspunkt skulle tage over. Det har vi nu eksekveret på nu," siger Annette B. Hasenberg, executive vice president i MOL Nordic Tankers, til ShippingWatch.

Nordic Tankers blev i januar solgt til japanske MOL Chemical Tankers og skiftede siden navn. Men frasalget af datterselskabet Dania Ship Management har altså været planlagt helt siden 2017.

"Det er den aftale, vi fører ud i livet," siger Anette B. Hasenberg.

Skibe fortsætter hos Dania

Selv om Dania bliver solgt til V. Group, så vil selskabet fortsat dele kontor med MOL Nordic Tankers i shippingklyngen i Hellerup.

Handlen påvirker heller ikke de fem tankskibe, som kemikalietankrederiet i øjeblikket har i management hos V. Group.

"Vi fortsætter i samme stil med de samme skibe i management," siger Danias topchef, Mikkjal Poulsen, til ShippingWatch.

Ejerskiftet betyder dog, at Hirofumi Nara og Niels Mathiesen begge forlader bestyrelsen. Nara er direktør i MOL Chemical Tankers, mens Mathiesen er senior vice president i MOL Nordic Tankers.

Fremover vil bestyrelsen i Dania bestå af formand Franck Kayser, Erik Ankjær Carlsen, Maciej Artur Bejm, Edward McDermott og Michael Per Elwert.

I september 2019 fortalte CEO Mikkjal Poulsen til ShippingWatch, at det er planen at tilføje ti skibe til Danias flåde om året. Dengang lød antallet af skibe management på 47. Poulsen overtog efter den mangeårige topchef Carsten Ostenfeldt i marts 2019.

