Risk Intelligence lander aftale med Hafnia

Det Spotlight-noterede selskab Risk Intelligence, som er en leverandør af trussels- og risikovurderinger til havs, på land og i havne, har indgået en aftale med tankrederiet Hafnia om sit trussels- og risikovurderingssystem.

Det skriver Risk Intelligence i en meddelelse fredag.

Hafnia er en del af BW Group, som i forvejen er kunde hos Risk Intelligence, og driver en flåde af 183 tankskibe.

"Vi ser frem til at arbejde endnu tættere med Risk Intelligence for at have sikkerhed som vores topprioritet," siger Michael Rasmussen, som har titel af General Manager hos Hafnia.

Hafnia er noteret på børsen i Oslo med en markedsværdi på 9,4 mia. norske kr.

"Den nye aftale med verdens førende produkttankrederi er vigtig for Risk Intelligence og understreger vores evne til at etablere tætte relationer med vores eksisterende kunder. Aftalen kommer som en udvidelse af det kundeforhold, vi har haft med BW Group siden 2006 såvel som med Hafnia siden 2016," siger salgsdirektør Jan Michelsen fra Risk Intelligence.

Parterne har valgt ikke at oplyse værdien af kontrakten.

