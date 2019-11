Team Tankers hyrer rådgivere ind til at sondere opkøbsterræn

Kemikalietankrederiet Team Tankers hiver strategiske rådgivere ind i et forsøg på at øge værdien, oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Rådgiverne skal bistå virksomheden med bl.a. fusioner og opkøb (M&A).

Ansættelserne kommer i kølvandet på, at Team Tankers 15. november kom ud med et nyt underskud, denne gang på 40,4 mio. dollar for årets første ni måneder, og en besked om, at virksomheden overvejer "yderligere investeringsaktivitet" frem mod 2020, som topchef Hans Feriga formulerede det.

I løbet af 2019 har Team Tankers frasolgt syv skibe. Det drejer sig om ældre MR-skibe samt nogle intermediate-skibe, og det er disse salg, der har frigivet penge til at investere.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at Team Tankers har igangsat et aktietilbagekøbsprogram.

Ifølge regnskabet for tredje kvartal har virksomheden en flåde på 47 skibe, hvoraf 33 er ejet af rederiet selv.

