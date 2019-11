BW Group køber aktier i Fredriksens gasrederi

BW Group med Andreas Sohmen-Pao som ejer har ifølge den norske Finansavisen været flittig med at købe op af aktier i John Fredriksens gasrederi Flex LNG.

BW Group står i dag opført til at eje 1 pct. af gasrederiet. Ifølge det norske medie er der dog rygter om, at gruppen skulle have købt sig op til en ejerandel på op til 5 pct.

Over for Finansavisen lyder det fra BW Group, at selskabet ikke kommenterer rygter. Hos Flex LNG byder topchef Øystein Kalleklev "alle nye aktionærer velkomne" lyder det til avisen.

"Især nu, hvor der er Black Friday-pris på aktien," siger topchefen til Finansavisen.

Til den norske avis ser flere analytikere investeringen som udtryk for, at Flex LNG- aktien pt. er lavt prissat. Ikke at BW Group er på vej til at overtage størstedelen af aktierne, da "Fredriksen har total kontrol i Flex," som Pareto Securities' analytiker Eirik Haavaldsen udtrykker det over for avisen.

Flex LNG gik på børsen i New York i USA tilbage i juni, og dermed er rederiet nu børsnoteret i to lande.

Aktien lukkede onsdag i kurs 81,3 norske kr. på børsen i Norge.

