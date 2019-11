Peninsula har fået syv skibe for at blive klar til svovlkrav

Bunkerselskabet Peninsula Petroleum Group (PPG) har fået syv produkttankskibe for at blive klar til at imødekomme IMO's svovlkrav, der træder i kraft 1. januar.

Det oplyser Peninsula Petroleum Group i en pressemeddelelse.

Heraf er de fire købt over de seneste par år.

Kravene betyder, at det tilladte svovlindhold i skibes brændstof sænkes fra 3,5 pct. til 0,5 pct, og selskabet oplyser i pressemeddelelsen, at de syv skibe er erhvervet for at modernisere samt opgradere den globale flåde, der tæller mere end 30 skibe.

Fornyligt købte PPG også virksomhedens første Panamax-skibe.

Ifølge Alex Lyra, global head of supply & training, er det med til at give PPG et rygstød.

"Vi har sikret det fulde mix af produkter og fleksibilitet i vores fysiske havne fra troværdige partnere forud for 2020 samt fremover," udtaler Alex Lyra i pressemeddelelsen.

Peninsula Petroleum udvider sin kreditaftale

Britisk bunkerselskab polstrer sig forud for 2020

World Fuel Services får ny kreditaftale forud for 2020

Endnu et græsk bunkerselskab er i problemer