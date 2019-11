Iran advarer IMO om "usikre" farvande efter skibsangreb

Iran har rettet henvendelse til FN's søfartsorganisation IMO for at advare om, hvad landet betegner som "usikre" farvande ved det Røde Hav.

Det skriver Wall Street Journal på baggrund af et brev, som Iran ifølge mediet har sendt den 30. oktober.

Her lyder det også, at tre af Irans tankskibe i det sidste halve år er blevet angrebet ud for Saudi-Arabiens kyst. Antallet af angreb er to flere, end hvad Iran tidligere har oplyst, skriver Wall Street Journal.

Eneste rapporterede angreb fandt sted den 11. oktober, da skibet Sabiti ifølge National Iranian Tanker Co. var blevet ramt af missiler nær Saudi-Arabiens kyst. Nu hævder Iran imidlertid, at to andre skibe også er blevet angrebet i samme område. Det drejer sig om skibene Happiness 1 og Helm, som angiveligt blev angrebet i april og august.

I brevet til IMO peger Iran ikke på, hvem man mener står bag angrebene, men skriver, at det er "organiseret af en eller flere stater."

"En stor bekymring er i den forbindelse, at den organiserede og målrettede mønster af disse angreb inden for kort tid og lignende lokationer har gjort det Røde Hav til en usikker rute for skibe til deres rejser," skriver Iran i sit brev ifølge Wall Street Journal.

Hverken IMO eller Irans ambassade i London er vendt tilbage til den amerikanske avis for en kommentar.

Usikkerhed i Hormuz-strædet

Brevet fra Iran kommer efter længere tids usikkerhed især i Hormuz-strædet, hvor flere tankskibe, herunder et fra eksempelvis John Fredriksens Frontline, var blevet angrebet.

I midten af september blev store dele af Saudi-Arabiens olieproduktion desuden sat midlertidigt ud af spil, da en olieterminal blev ramt af et droneangreb.

Både USA og Saudi-Arabien har rettet beskyldninger mod Iran, som har afvist at være involveret.

I denne uge har Storbritanniens regering sænket sin risikovurdering af området, oplyste UK Chamber of Shipping torsdag.

