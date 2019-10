Flere LNG-skibe bruges som flydende lagre

Hele 28 tankskibe lastet med flydende naturgas, LNG, ligger på havene som flydende lagre.

Det er en stigning fra 19 skibe i sidste uge, vurderer analysehuset Kpler overfor Bloomberg.

Tallet er især skudt i vejret efter Qatar har sendt en stribe lastede skibe ud forud for vedligehold på det store LNG-lands produktionsanlæg. Skibene sejler således meget langsommere end normalt, eller de ligger og venter på, at lasten købes – og den udvikling føjer til et overudbud af LNG i markedet og presser prisen ned, siger analysehuset.

Det er ikke nyt i tanksektoren, at skibe bruges som flydende olielagre. Da olieprisen var på sit laveste i årene efter 2014, lå stribevis af de helt store VLCC supertankere fuldt lastede med råolie og flød rundt på verdens have, mens de ventede på bedre priser.

Dog har LNG den anke, at gassen skal opbevares helt nedkølet, og at der derfor kan mistes noget gas under transporten på grund af forskellige omstændigheder.

