Størstedelen af verdens supertankere har kurs mod Kina

En fjerdedel af alle verdens supertankere er lige nu på vej mod Kina, og det er det højeste antal siden 2017, skriver Bloomberg.

De fleste af de 109 supertankere, som har kurs mod Kina, står til at ankomme til landet inden for de næste tre måneder. Det falder sammen med, at de nye globale svovlkrav fra FN's søfartsorgan, IMO, træder i kraft. Kravene betyder, at det tilladte svovlindhold i skibes brændstof sænkes fra 3,5 pct. til 0,5 pct.

"Efter en dyb og udvidet vedligeholdesessæson hos raffinaderier stiger aktiviteten markant, specielt fordi IMO 2020 kun ligger et par måneder ude i fremtiden," udtaler Randy Giveans, analytiker hos Jefferies, til Bloomberg.

Randy Giveans vurderer, at de mange supertankskibe med kurs mod Kina er et udtryk for, at Kina opbygger sine lagre som et resultatet af stigende usikkerhed efter de seneste angreb i Saudi-Arabien.

Priserne på tankskibe kan stige med 50 pct.

