Iran kalder tankangreb for en "kujonhandling" og varsler reaktion

Iran kalder sidste uges angreb på tankskibet Sabiti for en "kujonhandling" og understreger, at der vil komme en passende reaktion, når alle detaljer omkring hændelsen er afklarede.

"Vi vil ikke stå passivt til og lade pirateri og overtrædelser i internationale farvande med henblik på at gøre kommerciel shipping ske. Et passende svar vil blive rettet mod bagmændende bag den her kujonhandling, men vi vil vente til, at alle aspekter af handlingen er afklarede," siger regerings talsmand Ali Rabei ifølge Reuters.

Tankskibet Sabiti blev ramt af to eksplosioner, da det sejlede i Rødehavet ud for den saudi-arabiske by Jeddah. Ifølge iransk tv blev der affyret to missiler.

I første omgang lød meldingen fra Iran på, at der var tale om et terrorangreb. Og senere sagde iranerne, at missilerne sandsynligvis blev affyret fra Saudi-Arabien.

Det iranske tankskib tilhører olieselskabet National Petroleum Company. En olielækage, der opstod i forbindelse med angrebet, er blevet stoppet, og skibet er nu på vej til Persiske Golf og ventes at ankomme til Iran om ti dage, oplyser olieselskabet.

