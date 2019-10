Medie: Koreanske rederier går sammen om at byde på Qatars LNG-ordrer

Fem sydkoreanske rederier overvejer at gå sammen i en alliance for at byde ind på ordrer for transport af flydende naturgas, LNG, fra Qatars store LNG-projekt.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

De fem rederier – Korean Line Corp., Pan Ocean Co., SK Shipping Co., Hyundai LNG Shipping Co. og H-Line Shipping Co. – vil mandag præsentere deres planer for det store projekt ved et møde i Doha i Qatar, siger en anonym kilde fra et af rederierne til mediet.

Qatar ventes at placere ordrer for transport af LNG hen mod slutningen af året, og der kan blive brug for op mod 40 LNG-skibe til at sejle den flydende naturgas fra landet, der er verdens største producent af LNG.

De sydkoreanske værfter er i forvejen favoritter til at lande ordrer på at bygge mange af de nye LNG-skibe, og nu håber en række af landets mellemstore rederier så at være med i kampen om at drive de mange skibe.

