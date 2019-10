APM Terminals lægger ledelsen i Göteborg og Aarhus sammen

APM Terminals i Göteborg og Aarhus får nu en og samme ledelse, oplyser havneselskabet i en meddelelse.

Den nye chef i spidsen for hele butikken, der får navnet APM Terminals Nordics, bliver Dennis Lenthe Olesen. Han er på nuværende tidspunkt Global Head of Operations hos Maersks havne- og terminalselskab.

Selvom ledelsen i terminalerne bliver samlet, fortsætter de to terminaler med at fungere som selvstændige selskaber i henholdvis Danmark og Sverige.

Den nye sammensætning af ledelsen sker for at styrke forholdet mellem de to terminaler samt for at opnå synergifordele, lyder det i meddelelsen.

Dennis Lenthe Olesen har været en del af Maersk siden 1991 og kom til APM Terminals tilbage i 2005, hvor han har haft flere ledende stillinger.

Steen Davidsen, der indtil i dag har været øverste chef for terminalforretningen i Aarhus, bliver i Maersk og får nu i stedet titel af Global Operations Advisor.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvad ændringen betyder for Henrik Kristensen, managing director for forretningen i Göteborg. Maersk oplyser dog til ShippingWatch, at også han fortsat vil være en del af koncernen.

