Kinesiske tankskibe slukker sendere efter amerikanske sanktioner

Siden USA har indført sanktioner mod tankrederiet Dalian Tankers, som er ejet af Cosco, har omkring en tredjedel af Dalians tankskibe slukket for deres AIS-systemer, så omverdenen ikke kan se, hvor de sejler. Det skriver Reuters.

USA indførte sanktioner mod Dalian Tankers den 25. september, og siden 30. september har 14 tankskibe ejet af Cosco, hvoraf seks af dem sejler med olie, slukket for deres AIS-system, viser data fra Refinitiv Eikon ifølge Reuters. Ni af skibene er supertankere.

"Det udvikler sig til et katten-efter-musen-spil, hvor USA skruer up for sanktioner, mens iranerne (og deres kinesiske eller andre købere) finder nye veje til at omgå dem inklusiv hyppige ejerskifte, komplekse virksomhedsstrukturer og slukning af AIS-systemer," siger Bruno Vickers, seniordirektør for Asien i GPW, som bl.a. rådgiver om politiske risico og efterforsker svindel, til Reuters.

USA indførte i sidste uge sanktioner mod Dalian Tankers, fordi selskabet ifølge de amerikanske myndigheder har fragtet olie fra Iran. Ifølge en meddelelse fra USA rammer sanktionerne mod alle datterselskaber, hvor Dalian Tankers ejer mere end 50 pct.

Hverken Dalian Tankers eller det amerikanske finansministerum ønsker at kommentere oplysningerne, skriver Reuters.