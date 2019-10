Det tidligere Grace 1 ligger side om side med iransk skib ud for Syrien

Det iranske olietankskib Adrian Darya, der tidligere var kendt som Grace 1, ligger lige nu fortøjret ud for Syriens kyst side om side med et mindre iransk tankskib.

Det skriver nyhedsbureauet AP baseret på satellit-billeder fra selskabet Maxar Technologies. De tyder ifølge mediet på, at Adrian Darya er ved at overføre sin last til det det mindre skib, der er fortøjret til Adrian Darya.

Det iranske skib trak flere internationale overskrifter over sommeren, efter at det med navnet Grace 1 i starten af juli blev opbragt af britiske styrker ved Gibraltar. Det skete grundet en mistanke om, at skibet i strid med EU's sanktioner var på vej med råolie til Syrien.

15. august blev skibet så frigivet igen af Gibraltar trods advarsler fra USA. Ifølge AP skete det efter, at Iran havde forsikret om, at skibet ikke ville drage til Syrien.

Der har ifølge AP ikke været nogen officiel reaktion fra iranske myndigheder på oplysningerne.

Der var omkring 2,1 million tønder råolie til en værdi af 130 mio. dollar om bord på Grace 1, da det blev opbragt i juli.

Iran har tidligere meddelt, at man har solgt skibet og lasten til en unavngiven køber.

